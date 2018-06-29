الجيش اليمني يقترب من مركز باقم شمال صعدة ويأسر قناص حوثي

فهمي محمد(صدى):

اقتربت قوات الجيش اليمني بمسانده القوات السعودية من مركز باقم شمال صعدة ،أمس الخميس، و تم أسر قناص من المليشيات الحوثية، خلال تحريرها سلسلة جبلية استراتيجية.

وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش الحذيفي أن مليشيات الحوثي الإرهابية منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التي شهدتها المنطقة ، والتي انتهت بدحرهم رغم استماتتهم في الدفاع عن اهم واخر تحصيناتها المؤدية إلى مركز مديرية باقم .

وأشار قروش إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات عناصر الميليشيا التي كانت قادمة من مركز المحافظة لفك الحصار عن عناصرها في التباب البيض والذين لقوا حتفهم اثناء الاشتباك المباشر مع قوات الجيش