تطوير شركة ” بوينج ” لطائرة سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت
أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، تطويرها لطائرة صوتية، تفوق سرعة الصوت بـ 5 أضعاف.
وبحسب الشركة، تستطيع الطائرة نقل المسافرين من نيويورك إلى لندن في ساعتين بدلا من 7 كما هو الحال بالطائرات العادية.
وتعتزم الشركة إنتاج نموذج أولي من هذه الطائرة الفرط صوتية، لتصبح على أرض الواقع خلال 20 عامًا.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشركة ” بريانا جاكسون ” أن مرحلة التطوير قد تستغرق سنوات ،للاختبار والحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
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