تطوير شركة ” بوينج ” لطائرة سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، تطويرها لطائرة صوتية، تفوق سرعة الصوت بـ 5 أضعاف.

وبحسب الشركة، تستطيع الطائرة نقل المسافرين من نيويورك إلى لندن في ساعتين بدلا من 7 كما هو الحال بالطائرات العادية.

وتعتزم الشركة إنتاج نموذج أولي من هذه الطائرة الفرط صوتية، لتصبح على أرض الواقع خلال 20 عامًا.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشركة ” بريانا جاكسون ” أن مرحلة التطوير قد تستغرق سنوات ،للاختبار والحصول على موافقة الجهات التنظيمية.