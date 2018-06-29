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تحذير من ” الطيران المدني ” للمسافرين لأمريكا بشأن الأوزان المسموح بها

تحذير من ” الطيران المدني ” للمسافرين لأمريكا بشأن الأوزان المسموح بها
حمود العنزي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني ،أمس الخميس، المسافرين من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من 350 جراماً لكل مسافر من المساحيق ” البودرة ” داخل الأمتعة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة ” الشحن ” وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة.

وأشارت إلى أن المساحيق البودرة تتضمن موادّاً مثل: مستحضرات التجميل، وحليب الأطفال، وبودرة البروتين وغيرها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 2 ساعتين

منهو اللي يسافر باوزان مثل هذه غير التجار

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

جرام وليس كيلوا جرام

[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة

اقول ما هو رأي حضرتك لو نسافر من غير شنط ولا ملابس و أول ما نوصل داركم نشتري ملابسنا الداخليه حتي لا نزعج أمن المطار ولا الجمارك ي بلد العنصريه والخوف .

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