تحذير من ” الطيران المدني ” للمسافرين لأمريكا بشأن الأوزان المسموح بها
حذرت الهيئة العامة للطيران المدني ،أمس الخميس، المسافرين من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من 350 جراماً لكل مسافر من المساحيق ” البودرة ” داخل الأمتعة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة ” الشحن ” وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة.
وأشارت إلى أن المساحيق البودرة تتضمن موادّاً مثل: مستحضرات التجميل، وحليب الأطفال، وبودرة البروتين وغيرها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 2 ساعتين
منهو اللي يسافر باوزان مثل هذه غير التجار
مواطن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
جرام وليس كيلوا جرام
زائر[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول ما هو رأي حضرتك لو نسافر من غير شنط ولا ملابس و أول ما نوصل داركم نشتري ملابسنا الداخليه حتي لا نزعج أمن المطار ولا الجمارك ي بلد العنصريه والخوف .