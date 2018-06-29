تحذير من ” الطيران المدني ” للمسافرين لأمريكا بشأن الأوزان المسموح بها

حمود العنزي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني ،أمس الخميس، المسافرين من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من 350 جراماً لكل مسافر من المساحيق ” البودرة ” داخل الأمتعة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة ” الشحن ” وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة.

وأشارت إلى أن المساحيق البودرة تتضمن موادّاً مثل: مستحضرات التجميل، وحليب الأطفال، وبودرة البروتين وغيرها.