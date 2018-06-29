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اعتاد تعنيفهم في كل إجازة..تفاصيل جديدة عن ” معنف زوجته وبناته “

اعتاد تعنيفهم في كل إجازة..تفاصيل جديدة عن ” معنف زوجته وبناته “
نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة تعنيف أب بالرياض لزوجته وبناته، والتي تابعتها ” صدى ” منذ انتشار مقطع الفيديو بوسائل التواصل إلى أن تدخلت وزارة العمل للتحقق من صحة المقطع، تبين أنها ليست المرة الأولى للجاني التي يتعدى فيها عليهن.

وأوضحت مصادر أن الأب كان في إجازة اعتيادية من محبسه ليوم واحد، وقام بالاعتداء على بناته وزوجته ،مما اضطر إحدى بناته لتوثيق الواقعة ونشرها بمواقع التواصل.

وأكدت الأسرة أنها ليست المرة الأولى، وأنه اعتاد على تعنيفهن في كل إجازة له، لذا تم إيداع الاسرة في عهدة الحماية الاجتماعية.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 2 ساعتين

يطلع اللي يحسه علي عياله ليش تجي اجازه خلك في همك ليش هم سبب لسجنك الله المستعان

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف يطلع من محبسه ؟ يعني هو مسجون ويطلع يوم اجازه ؟ ومتى كان المسجون يطلع اجازه

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 57 دقيقة

يطلع اجازه يوم خلال محكوميته الحكم يمكن كذا فيه اجازه يوم في كل شهر او كل شهرين بكفاله وضمان انه يرجع لان كل مره يجيهم اجازه يضربهم

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللي اعرف ان الزوجه تزور الزوج المسجون ويختلي بها ولكن ان يخرج المسجون فهذه اول مره اسمع عنها

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