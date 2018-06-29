اعتاد تعنيفهم في كل إجازة..تفاصيل جديدة عن ” معنف زوجته وبناته “

نايف السالم(صدى):

على خلفية واقعة تعنيف أب بالرياض لزوجته وبناته، والتي تابعتها ” صدى ” منذ انتشار مقطع الفيديو بوسائل التواصل إلى أن تدخلت وزارة العمل للتحقق من صحة المقطع، تبين أنها ليست المرة الأولى للجاني التي يتعدى فيها عليهن.

وأوضحت مصادر أن الأب كان في إجازة اعتيادية من محبسه ليوم واحد، وقام بالاعتداء على بناته وزوجته ،مما اضطر إحدى بناته لتوثيق الواقعة ونشرها بمواقع التواصل.

وأكدت الأسرة أنها ليست المرة الأولى، وأنه اعتاد على تعنيفهن في كل إجازة له، لذا تم إيداع الاسرة في عهدة الحماية الاجتماعية.

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