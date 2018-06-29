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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

مصرع مواطن عشريني بطلق ناري قبل زفافه

مصرع مواطن عشريني بطلق ناري قبل زفافه
نايف السالم(صدى):

أصيب مواطن شاب في مكة المكرمة، بطلقة نارية مفاجأة صوبت نحو صدره من سيارة ” جيب ” أودت بحياته.

وتوفِّي الشاب العشريني، متأثرًا بإصابته، أثناء محاولة فرق الإنقاذ لإسعافه ونقله لأحد المستشفيات بحي العزيزية، بحسب وسائل محلية.

وتباشر الشرطة التحقيق في الجريمة، وجمع المعلومات والاستعانة بكاميرات التصوير التي سجلت نوعية السيارة وصورة الجاني للقبض عليه.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين

الخبر يقول تفاجأ مواطن شاب في مكة المكرمة، بطلقة نارية في صدره أودت بحياته،
وين تفاجأ وهو راحت روحه
صراحه صياغه غريبه عجيبه للخبر

[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا قتل متعمد

لا حول و لا قوة الا بالله

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