مصرع مواطن عشريني بطلق ناري قبل زفافه
أصيب مواطن شاب في مكة المكرمة، بطلقة نارية مفاجأة صوبت نحو صدره من سيارة ” جيب ” أودت بحياته.
وتوفِّي الشاب العشريني، متأثرًا بإصابته، أثناء محاولة فرق الإنقاذ لإسعافه ونقله لأحد المستشفيات بحي العزيزية، بحسب وسائل محلية.
وتباشر الشرطة التحقيق في الجريمة، وجمع المعلومات والاستعانة بكاميرات التصوير التي سجلت نوعية السيارة وصورة الجاني للقبض عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 3 ساعات
كاميرات التصوير مفيدة جدآ
أتمنى تكثيفها في كل شارع وزاوية
لأنها تساعد على الأمن
وضبط النفس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30014 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبه الله😢
السعودي[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبر يقول تفاجأ مواطن شاب في مكة المكرمة، بطلقة نارية في صدره أودت بحياته،
وين تفاجأ وهو راحت روحه
صراحه صياغه غريبه عجيبه للخبر
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا قتل متعمد
لا حول و لا قوة الا بالله