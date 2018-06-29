مصرع مواطن عشريني بطلق ناري قبل زفافه

نايف السالم(صدى):

أصيب مواطن شاب في مكة المكرمة، بطلقة نارية مفاجأة صوبت نحو صدره من سيارة ” جيب ” أودت بحياته.

وتوفِّي الشاب العشريني، متأثرًا بإصابته، أثناء محاولة فرق الإنقاذ لإسعافه ونقله لأحد المستشفيات بحي العزيزية، بحسب وسائل محلية.

وتباشر الشرطة التحقيق في الجريمة، وجمع المعلومات والاستعانة بكاميرات التصوير التي سجلت نوعية السيارة وصورة الجاني للقبض عليه.