مصرع شاب في حادث مروري كان في طريقه لحضور زفاف شقيقه
شهد طريق الرين- بيشة، أمس الخميس، حادثًا مروريًا ،أسفر عن مصرع شاب من منسوبي وزارة الدفاع كان في طريقه لحضور زفاف شقيقة.
ووقع الحادث عند اصطدام سيارة الضحية ” الهونداي ” بمؤخرة شاحنة أعلاف ،قادمًا من الرياض ،وتوفي على الفور وتم دفنه في محافظة بيشة.
وباشر الهلال الأحمر والدفاع المدني بالجنينة الحادث الذي وقع بالقرب من جبل الضنط شمال مركز الجنينة، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتًا لإخراج قائد المركبة من بين أكوام الحديد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا خط الموت
حوادثه بشكل يومي
خط يفتقد حتى لأبسط الأشياء
لالوحات أرشادية ولا أنارة ولاشي
قتل فيه مايقارب٥٥شخص
حوادثه أغلبها وجهآ لوجه وأحتراق وبعارين
أستغرب الصمت المطبق من وزارة النقل
والضحايا وأنهار الدماء يوميآ فية🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30014 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا مابموت الا في هذاك الخط
متأكد100%
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه