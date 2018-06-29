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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

مصرع شاب في حادث مروري كان في طريقه لحضور زفاف شقيقه

مصرع شاب في حادث مروري كان في طريقه لحضور زفاف شقيقه
محمد بن طحيطح(صدى):

شهد طريق الرين- بيشة، أمس الخميس، حادثًا مروريًا ،أسفر عن مصرع شاب من منسوبي وزارة الدفاع كان في طريقه لحضور زفاف شقيقة.

ووقع الحادث عند اصطدام سيارة الضحية ” الهونداي ” بمؤخرة شاحنة أعلاف ،قادمًا من الرياض ،وتوفي على الفور وتم دفنه في محافظة بيشة.

وباشر الهلال الأحمر والدفاع المدني بالجنينة الحادث الذي وقع بالقرب من جبل الضنط شمال مركز الجنينة، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتًا لإخراج قائد المركبة من بين أكوام الحديد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا خط الموت
حوادثه بشكل يومي
خط يفتقد حتى لأبسط الأشياء
لالوحات أرشادية ولا أنارة ولاشي
قتل فيه مايقارب٥٥شخص
حوادثه أغلبها وجهآ لوجه وأحتراق وبعارين
أستغرب الصمت المطبق من وزارة النقل
والضحايا وأنهار الدماء يوميآ فية🤔

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه

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