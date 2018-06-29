مصرع شاب في حادث مروري كان في طريقه لحضور زفاف شقيقه

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد طريق الرين- بيشة، أمس الخميس، حادثًا مروريًا ،أسفر عن مصرع شاب من منسوبي وزارة الدفاع كان في طريقه لحضور زفاف شقيقة.

ووقع الحادث عند اصطدام سيارة الضحية ” الهونداي ” بمؤخرة شاحنة أعلاف ،قادمًا من الرياض ،وتوفي على الفور وتم دفنه في محافظة بيشة.

وباشر الهلال الأحمر والدفاع المدني بالجنينة الحادث الذي وقع بالقرب من جبل الضنط شمال مركز الجنينة، واستغرقت فرق الإنقاذ وقتًا لإخراج قائد المركبة من بين أكوام الحديد.