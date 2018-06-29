6 أخطاء شائعة تدمر ناقل الحركة الاوتوماتيكي

علي القحطاني (صدى):

يفضل قائدي السيارات حاليا قيادة السيارة الاوتوماتيكية، نظرا لسهولة قيادتها خاصا مع الإزدحام المروري الكبير في المدن، ولتقديمها الراحة الكبيرة للسائقين أثناء السفر، لكن يقوم السائقين بإرتكاب عدد من الأخطاء الشائعة أثناء القيادة قد تضر بالسيارة، نستعرض هنا عدد من تلك الأخطاء.

1- عدم استخدام ناقل الحركة إلى الـ “P” بشكل مستمر

يجب عدم استخدام ناقل الحركة الـ “P” بشكل مستمر خاصة في إشارات المرور وذلك لأهداف تتعلق بالسلامة العامة، حيث أنه حال انتقل الضوء إلى اللون الأخضر، من السهل الانتقال من N (الحياد) إلى D (التحرك) بسلاسة وسهولة.

وذلك بدل الحاجة إلى المرور بـ R (الاتجاه العكسي) وN قبل الوصول إلى D، وهكذا تتجنب الأخطاء البديهية التي تحدث أحيانا، كالإنطلاق مع وضع الترس على R أو N.

2- لا تنقل إلى P قبل التوقف التام

حتى تتجنب المشاكل لناقل الحركة الأوتوماتيكي، يجب عدم التبديل إلى الوضع P حتى تتوقف السيارة بشكل كامل، وذلك لتتجنب تلف دبوس التأمين بحال تحريك عصا الترس في حالة الحركة، وهو الأداة الذي يقفل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ليمنعه من الانتقال إلى الأمام أو الخلف.

3- عدم استخدام مكابح اليد حتى تتوقف السيارة

يجب عدم استخدام مكابح اليد حتى تتوقف السيارة كلياً حتى لا يتضرر، ولا تبالغ في رفع مكابح اليد لأعلى مستوى من أجل تأمين سهولة إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

4- وضع الحركة على N تفقدك السيطرة على سيارتك

ينتشر إعتقاد بين السائقين أن وضع ناقل الحركة على N أثناء التوقف يساهم في ترشيد استهلاك الوقود، حتى لو صحت هذه المقولة، فلا يجب فعلها وذلك لفقدان السيطرة الكاملة على السيارة عند N، فيما يمكنك التحكم بطريقة أفضل عند D.

والجدير بالذكر فأن المحركات الأوتوماتيكية الحديثة لم يعد استهلاكها مثل قبل، بل باتت فعالة في استهلاك الوقود حتى لو أبقيت التروس على D عند توقيف السيارة.

5- تغيير التروس سريعا عند ركن السيارة

عندما يتم ركن السيارة، يرتكب عدد من السائقين خطأ شائع وهو تغيير التروس سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما لا تزال السيارة تتحرك، وهذا قد يضر بناقل الحركة لأنك بذلك ستضر بعلبة التروس، فإذا كنت ترغب في التحول من D إلى R أو العكس، عليك الانتظار حتى تتوقف السيارة عن الحركة كليا.

6- التحذيرات أخرى يجب الانتباه لها

نقل الحركة من N وإعادتها إلى D أثناء سير السيارة بسرعة أعلى من 20 كم/س قد يسبب مشكلة حقيقية مع الوقت.

عندما تكون السيارة على وضع N، لا تضغط على دواسة البنزين أولا ثم تقوم بتبديل ناقل الحركة إلى D لتنطلق السيارة بشكل سريع، هذا خطر جدا على كافة مكونات علبة التروس.

لا يجب أن ينخفض زيت ناقل الحركة عن مستواه الطبيعي، ومن المهم تبديله كل 150 ألف كم.

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