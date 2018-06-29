الغبيني: ارتفاع فواتير الكهرباء أمر طبيعي
وسط الجدل المثار وغضب المواطنين بعد الاطلاع على فواتير الكهرباء، التي جاءت صادمة، أكد نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء، حمود الغبيني، أن 97 ٪ من القراءات تتم بشكل دقيق جدًا عن طريق القراءة الميدانية، ثم يتم تسجيلها بنظام الفوترة،.
وأوضح الغبيني أن نسبة الأخطاء التي تحدث في القراءات هامشية جدًا، منوهًا بأن الذي حصل بالأمس أننا أصدرنا تسعة ملايين فاتورة دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا الشهر الأول لاحتساب الفواتير ضمن التعريفة الجديدة للكهرباء والتي ترتفع من 20 ٪ إلى أكثر من 200 ٪ حسب شريحة المستهلك، في إطار تصحيح أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الشهر الحالي هو بداية فصل الصيف، ومن الطبيعي أن يكون استهلاك الكهرباء بشكل أكبر ولاسيما مع استخدام المكيفات التي تستهلك 70 ٪ من قيمة الفاتورة.
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مطبل كبير[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 4 ساعات
وش يفهم ناس يالغبيني لا تنسون اغلا معيشه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30014 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني باقي تزيدون ليتك سكتت. ودام هذا اول شهر احتساب استوت الشغله
عويد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ارتفاع الاسعار وغلائها قد تكون عقوبة ربانية بسبب سكوتنا عن إنكار المنكرات الظاهرة والواضحة كوضوح الشمس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 3 ساعات
قراءةالعداد مالها دخل
مو معقول يغلطون في عدادات المملكة كلها
الأرتفاع جاء بناء على معتقد قديم لدى الكهرباء
بأن هذا موسم عندهم
مثل إي موسم عند البشر
دخل الحر
خلاص
أسلخ باالسعر ولاترحم
شعب بأكملة أستيقظ على فواتير وأسعار باهظه
سديتو نفوسنا من ياالله صباح خير😡
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ 3 ساعات
لا مو طبيعي على اصحاب الدخل المحدود☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30152 ] نشر منذ 1 ساعة
تبون الزبده
هذي سرقه عيني عينك😡