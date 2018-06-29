الغبيني: ارتفاع فواتير الكهرباء أمر طبيعي

عادل الحربي (صدى):

وسط الجدل المثار وغضب المواطنين بعد الاطلاع على فواتير الكهرباء، التي جاءت صادمة، أكد نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء، حمود الغبيني، أن 97 ٪ من القراءات تتم بشكل دقيق جدًا عن طريق القراءة الميدانية، ثم يتم تسجيلها بنظام الفوترة،.

وأوضح الغبيني أن نسبة الأخطاء التي تحدث في القراءات هامشية جدًا، منوهًا بأن الذي حصل بالأمس أننا أصدرنا تسعة ملايين فاتورة دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا الشهر الأول لاحتساب الفواتير ضمن التعريفة الجديدة للكهرباء والتي ترتفع من 20 ٪ إلى أكثر من 200 ٪ حسب شريحة المستهلك، في إطار تصحيح أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن الشهر الحالي هو بداية فصل الصيف، ومن الطبيعي أن يكون استهلاك الكهرباء بشكل أكبر ولاسيما مع استخدام المكيفات التي تستهلك 70 ٪ من قيمة الفاتورة.

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