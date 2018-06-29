الاعتداءات على ” ساهر ” مستمرة..ومرور عسير يناشد الأهالي باستشعار المسؤولية

ابها (صدى):

في ظل الاعتداءات المتكررة على أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” بمحايل خلال الفترة الماضية، أكدت مصادر أنه يجري البحث عن عدد من المشتبه فيهم، من خلال صور المركبات التي تم رصدها أثناء صدم تلك الأجهزة.

وشددت مرور عسير على الأهالي بضرورة استشعار المسؤولية والحفاظ على هذه الأجهزة ،حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

يذكر أن تلك الطرق شهدت العديد من الحوادث القاتلة، في ظل عدم التقيد بالسرعة المحددة في أوقات سابقة.

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