وظائف أئمة وخطباء شاغرة بمساجد عفيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، عن وجود وظيفة إمام وخطيب رسمي وخطباء متعاونين، شاغرة لمساجد المحافظة.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة لحملة المؤهلات الشرعية ، وذلك للراغبين في التقديم على وظيفة إمام وخطيب رسمي لجامع العطيّل داخل المحافظة، ووظائف خطباء متعاونين بمكافأة مالية.

وتشترط الإدارة حصول المتقدم للوظيفة على درجة البكالوريوس أو أعلى في أي من تخصصات الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات القرآنية أو الدراسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في الوظائف التقدم لمقر الإدارة بعفيف، بدءاً من يوم الأحد المقبل، مع اصطحاب صورة واضحة من الهوية الوطنية والمؤهل مع الأصول للمطابقة.