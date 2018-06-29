خيسوس يستبعد 7 لاعبين محليين من الهلال
أعلنت مصادر أن إدارة نادي الهلال ، منحت كامل الحرية للبرتغالي خيسوس لتحديد قائمة الفريق من اللاعبين المحليين.
وـوضحت المصادر أن لخيسوس حرية القرار في تحديد أسماء اللاعبين الذين سيتم استبعادهم عن القائمة، إذ ينتظر استبعاد ستة أو سبعة لاعبين محليين.
ويصل خيسوس إلى الرياض مساء اليوم الجمعة، على أن يزور النادي السبت، ويقود التدريبات الأحد.
tawaq[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 58 دقيقة
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