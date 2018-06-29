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  3. خلفان يتنبأ بموعد سقوط حكومة إيران.. وبومبيو يطالب بمحاكمة خامنئي

خلفان يتنبأ بموعد سقوط حكومة إيران.. وبومبيو يطالب بمحاكمة خامنئي

خلفان يتنبأ بموعد سقوط حكومة إيران.. وبومبيو يطالب بمحاكمة خامنئي
أبو ظبي(صدى):

لفت نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، إلى أن سقوط الحكومة الإيرانية يوم عاشوراء.

وغرد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” ستسقط الحكومة الايرانية في يوم عاشوراء لرجوع ثورة إيران إلى الوراء وسيخرج الشعب يلطم على موت الدولة الإيراني مجتمعياً واقتصاديًا وسياسيًا وتجاريًا..وفشل العمائم السوداء في تأمين الغذاء والدواء ونظافة الاجواء ” .

وعلى جانب أخر غرد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، قائلًا : ” يجب محاكمة المرشد الإيراني علي خامتئي بسبب زعزعته أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني ” .

وشهدت إيران الأونه الأخيرة اشتعال الأوضاع على أراضيها وارتفاع وتيرة الاحتجاجات ؛ على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي ضرب نظام الملالي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 1 ساعة

تقول وطول

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 10 دقائق

نتمنى ذلك بإسرع وقت ممكن

لعنة الله على خامنئي وبعض اذنابه من حكام العرب الذين قتلوا شعوبهم وزرعوا الارهاب

وعادوا الدين ونشروا التشييع

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 8 دقائق

تحوّل زين. من حارس البارات والنوادي الليلية إلي قارئ الفنجان وسيدي الودع والتخمينات.

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