خلفان يتنبأ بموعد سقوط حكومة إيران.. وبومبيو يطالب بمحاكمة خامنئي
لفت نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، إلى أن سقوط الحكومة الإيرانية يوم عاشوراء.
وغرد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” ستسقط الحكومة الايرانية في يوم عاشوراء لرجوع ثورة إيران إلى الوراء وسيخرج الشعب يلطم على موت الدولة الإيراني مجتمعياً واقتصاديًا وسياسيًا وتجاريًا..وفشل العمائم السوداء في تأمين الغذاء والدواء ونظافة الاجواء ” .
وعلى جانب أخر غرد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، قائلًا : ” يجب محاكمة المرشد الإيراني علي خامتئي بسبب زعزعته أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني ” .
وشهدت إيران الأونه الأخيرة اشتعال الأوضاع على أراضيها وارتفاع وتيرة الاحتجاجات ؛ على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي ضرب نظام الملالي.
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 1 ساعة
تقول وطول
ابو داري[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 10 دقائق
نتمنى ذلك بإسرع وقت ممكن
لعنة الله على خامنئي وبعض اذنابه من حكام العرب الذين قتلوا شعوبهم وزرعوا الارهاب
وعادوا الدين ونشروا التشييع
abdul[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 8 دقائق
تحوّل زين. من حارس البارات والنوادي الليلية إلي قارئ الفنجان وسيدي الودع والتخمينات.