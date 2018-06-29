خلفان يتنبأ بموعد سقوط حكومة إيران.. وبومبيو يطالب بمحاكمة خامنئي

أبو ظبي(صدى):

لفت نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، إلى أن سقوط الحكومة الإيرانية يوم عاشوراء.

وغرد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” ستسقط الحكومة الايرانية في يوم عاشوراء لرجوع ثورة إيران إلى الوراء وسيخرج الشعب يلطم على موت الدولة الإيراني مجتمعياً واقتصاديًا وسياسيًا وتجاريًا..وفشل العمائم السوداء في تأمين الغذاء والدواء ونظافة الاجواء ” .

وعلى جانب أخر غرد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، قائلًا : ” يجب محاكمة المرشد الإيراني علي خامتئي بسبب زعزعته أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني ” .

وشهدت إيران الأونه الأخيرة اشتعال الأوضاع على أراضيها وارتفاع وتيرة الاحتجاجات ؛ على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي ضرب نظام الملالي.