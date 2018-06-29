بالفيديو.. بوتين ورئيس الفيفا يستعرضان مهارتهما الكروية في الساحة الحمراء

نواف السالم(صدى):

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهارته الكروية بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في حديقة كرة القدم المقامة في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.

وسجل الرئيس الروسي هدفا رائعا في الساحة الحمراء ؛ خلال جولة تفقدية لحديقة المشجعين برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الذي قام بدوره بتسجيل هدف أخرفي الحارس الآلي بالحديقة.

وقام الرئيس الروسي بزيارة الحديقة والتعرف على الأقسام الموجودة بها، كما التقى عددا من زوار الحديقة.

يجدر الإشارة إلى أن روسيا تستضيف بطولة كأس العالم حاليًا ؛ والذي انطلق 14 يونيو الجاري وينتهي 15 يوليو المقبل.