أرنولد: خسرنا أحد أهدافنا وعلينا تخطي كولومبيا

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب المنتخب الإنجليزي ” ألكسندر أرنولد ” ، اليوم الخميس، على خسارتهم أمام منتخب بلجيكا بهدف دون مقابل، قائلًا ” أنا مُحبط جدًا، لقد أردنا الفوز اليوم ولكننا تأهلنا إلى دور الـ16 وهذا الأهم، بلجيكا استحوذوا على الكرة ولكننا حظينا ببعض الفرص ولم نستغلها ” .

وأضاف ” أرنولد ” ، أعتقد بالطبع خاب أملنا في المباراة، لأننا خسرنا واحدة من الأهداف، وهي أن نفوز في كل المباريات، وأنا جنيت الخبرة من المشاركة، مشيرًا إلى أن مباراة كولومبيا لن تكون سهلة وهناك تحسن للمنتخب الكولومبي عبر السنوات، وبينوا أنهم يستطيعوا أن يستفيقوا من دور المجموعات، وعلينا تخطيهم “.

الجدير بالذكر أن الإنجليزي قد تلقى هزيمة فى المباراة الأخير لدور المجموعات من قبل البلجيكي والذي تصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.