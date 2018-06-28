مستشفى الدلم يقيم محاضرة تهتم بتطوير الذات للاستاذه جواهر المطرفي

حمود العنزي(صدى):

تحت عنوان ( تطوير الذات والثقة بالنفس )نظم قسم الشوون الاكادمية والتدريب في مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، محاضرة القتها الاستاذه جواهر معيوف المطرفي.

وفي كلمتها الافتتاحيةرحبت الاستاذه المطرفي بالجميع، موضحة اهمية تطوير الذات في زيادة الانتاجيه للممارس الصحي وطاقم التمريض و هو ما يعود بالفائده على متلقي الخدمة من المرضى والزوار، وفي ختام المحاضرة قدمت شكرها لسعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى على حضوره و دعمه ، كما اثنت على الحضور وتفاعلهم المميز متمنية ان يكون الجميع استفاد من اهداف الدورة.

وتعد الاستاذه جواهر معيوف المطرفي محاضرة معتمده ومهتمة بتطوير الذات ونالت موخرا لقب خامس افضل شخصية قيادية على مستوى المملكة.