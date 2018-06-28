خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالين هاتفيين بأمير الكويت ووزير الدفاع

عادل الحربي(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالين هاتفيين اليوم بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وهنأهما خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصالين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عن بالغ شكرهما لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره وتمنياته الأخوية، سائلين الله أن يحفظه ويجزل له الأجر والمثوبة.