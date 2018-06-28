مارادونا يؤازر الأرجنتين مقابل الأموال

طلال الغامدي(صدى):

ظهر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بشكل لافت في مباريات الأرجنتين خلال الـ 3 جولات الماضية من مونديال روسيا.

وفي هذا الصدد كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مارادونا يحصل في كل مباراة على 10 آلاف جنيه إسترليني، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حاول جلب أسطورة من كل منتخب ليجمع بين الماضي والحاضر ؛ مما دفعه لتحمل تكاليف سفر وإقامة هؤلاء الأساطير، الذين اعتبرهم إنفانتينو سفراء لمنتخباتهم في المونديال الروسي، ضمن خطة إنفانتينو.