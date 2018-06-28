أحمد عز یثأر من ریم البارودي بسبب تضامنھا مع زینة

أماني الغامدي(صدى):

شارك الفنان أحمد عز ، الفنان أحمد سعد وزوجته الفنانة سمية الخشاب رحلتهما إلى امستردام .

حيث نشر سعد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بزوجته وعز أثناء تواجدھم في مطار القاھرة، وعلق على الصور قائلا: ” مع حبیبتي سمیة وصدیقي العزیز أحمد عز، إلى أمستردام لإحیاء أول حفلاتي.. ادعوا لي.. ھتوحشوني ” .

وأثارت الصورة سخط الفنانة ريم البارودي حيث أكدت عدد من المتابعين في تعليقاتهم على الصورة ، أن عز يقصد من السفر برفقة سعد وزوجته لإثارة غضبها لتضامنها مع صدیقتھا زینة في قضیة توأمیھا اللذین یرفض أحمد عز الاعتراف بأبوته لھما.

ومن المعروف أنه ھناك عداوة كبیرة بین البارودي من جھة والخشاب وسعد من جھة أخرى، لاسیما بعد زواج الأخیرین.