نشر : منذ 12 ساعة 1٬452 1 صدى سبورت سعود الصرامي: هناك مجاملة لنادي الهلال في جدول الدوري الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش. مستغربين. بالاول. يتسترون. وتحتاج. شم. وغمز ولمز. الآن. علنا. يحابون نادي الهلال. وإلا عاجبه وإلا يشرب من البحر. والمسؤلين. بالمنتخب هم من ضيعنا سنين. بالمجاملة حتى يستفيد ماليا ومعنويا ولياقيا مثل. عدل عزت. وبالأخير صرنا مهازل. والآن على المكشوف. لا بخاري ولا غيره. ولا يستحون. حتى رئيس الهيئة معهم. ضعنا بالطوشة. ولن تتقدم رياضتنا. واللوبي الهلال جاثم على صدور الرياضة. أنسو بالمره. وكل سنه. سنعوض بالقادم من الأيام. مهزلة. وبهدلة وبهذلة. والضحية الشارع السعودي. ؟؟؟.