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قاض يحكم بحضانة الابن الرضيع للزوجة

قاض يحكم بحضانة الابن الرضيع للزوجة
نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة العدل حكمًا قضائيًا تحت عنوان ” قاض يحكم بحضانة الابن الرضيع للزوجة ” وذلك سعيًا لنشر الثقافة العدلية.

وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعي عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنها الرضيع منه؛ وذلك لأنها تسكن في بيت أهلها لوجود خلافات مع المدعي عليه أقر بصحتها “.

وتابعت : ” وقرر عدم موافقته على طلبها حضانة ابنها منه وبسؤاله عن وجود ما يطعن به في زوجته فأجاب بالنفي؛ ونظرًا لأن الولد ضغير ويحتاج لأمه ورعايتها ؛ ولما قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه؛ حكم القاضي بأن تكون حضانة الأبن لوالدته فاعترض المدعي عليه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 10 ساعات

وانت من جدك بتاخذ طفل

لو القاضي قال له غير الحفاظة واذا عرف لك الحضاتة

العناد والحسد والحقد والطمع

سبب 90 %

من قضايا المحاكم

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