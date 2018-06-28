نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة العدل حكمًا قضائيًا تحت عنوان ” قاض يحكم بحضانة الابن الرضيع للزوجة ” وذلك سعيًا لنشر الثقافة العدلية.

وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعي عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنها الرضيع منه؛ وذلك لأنها تسكن في بيت أهلها لوجود خلافات مع المدعي عليه أقر بصحتها “.

وتابعت : ” وقرر عدم موافقته على طلبها حضانة ابنها منه وبسؤاله عن وجود ما يطعن به في زوجته فأجاب بالنفي؛ ونظرًا لأن الولد ضغير ويحتاج لأمه ورعايتها ؛ ولما قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه؛ حكم القاضي بأن تكون حضانة الأبن لوالدته فاعترض المدعي عليه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف “.