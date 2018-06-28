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بالفيديو.. وزير الصحة والعمل بسويسرا يحتفي بزيارة إمام الحرم

بالفيديو.. وزير الصحة والعمل بسويسرا يحتفي بزيارة إمام الحرم
نايف السالم(صدى):

احتفى وزير الصحة والعمل بسويسرا، بزيارة إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شوؤن الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو للوزير وهو يطّلع على المعجزة الربانيّة ماء زمزم المبارك خلال استقباله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس.

ويذكر أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قام بزيارة دعوية إلى سويسرا، بدعوة من هيئة المراكز الإسلامية الأوروبية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 10 ساعات

صحة وعمل

وزارتين

كيف كذا

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