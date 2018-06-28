ضبط عصابة إثر اعتداءها جنسيا على فتاة بمنتجع سياحي إسباني

مدريد(صدى):

تمكنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس من ضبط عصابة مكونة من 4 رجال وصبي إثر اعتداءها جنسيا على فتاة بمنتجع سياحي إسباني في جزيرة غران كناريا.

وقالت مصادر إعلامية : يحتجز المشتبه فيهم في مخفر للشرطة في بلدة ماسبالوماس، لكن الشرطة لم تقدم الكثير من التفاصيل عن الحادث الذي وقع جنوبي الجزيرة مساء السبت.

وأضافت المصادر : الجماعة تطلق على نفسها “قطيع الذئاب الجديد” وهم رهن الاحتجاز، عاقدين بذلك صلة بينهم وبين المشتبه بهم حادث اعتداء وقع خلال مهرجان مصارعة الثيران في بامبلونا في يوليو 2016وفي هجوم بامبلونا، ناقشت العصابة المتورط خطط الاغتصاب عبر مجموعة على تطبيق واتسآب أطلقت عليها اسم “قطيع الذئاب”.

إسبانيا