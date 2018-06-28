ضبط عصابة إثر اعتداءها جنسيا على فتاة بمنتجع سياحي إسباني
تمكنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس من ضبط عصابة مكونة من 4 رجال وصبي إثر اعتداءها جنسيا على فتاة بمنتجع سياحي إسباني في جزيرة غران كناريا.
وقالت مصادر إعلامية : يحتجز المشتبه فيهم في مخفر للشرطة في بلدة ماسبالوماس، لكن الشرطة لم تقدم الكثير من التفاصيل عن الحادث الذي وقع جنوبي الجزيرة مساء السبت.
وأضافت المصادر : الجماعة تطلق على نفسها “قطيع الذئاب الجديد” وهم رهن الاحتجاز، عاقدين بذلك صلة بينهم وبين المشتبه بهم حادث اعتداء وقع خلال مهرجان مصارعة الثيران في بامبلونا في يوليو 2016وفي هجوم بامبلونا، ناقشت العصابة المتورط خطط الاغتصاب عبر مجموعة على تطبيق واتسآب أطلقت عليها اسم “قطيع الذئاب”.
إسبانيا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم اعوذ بك من شياطين الانس والجن
ولاحول ولا قوة الا بالله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 9 ساعات
اعوذ بالله منهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 7 ساعات
تستاهل
هذي الحرية الي يدعيها الغرب
وهذي نتائجها 🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 5 ساعات
يمكن كانت متجرده من ملابسها واغرتهم بجمالها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 3 ساعات
مو مسألة متجردة من ملابسها
يخي وحده تجيني حاطه عطور ومتمكيجه
وتعلك العلك وتتغنج
قدامي
والله ماتسلم لو آخذ فيها قصاص😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 43 دقيقة
عادي عندهم ,,
,, حياتهم حياة كلاب ، اعزكم الله ، يشبيها في اي مكان ولا يبالي ,, ( للقارئ الكرامه ) ,,