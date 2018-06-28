بالصور.. نائب رئيس هيئة الرياضة يكرم الفائزين بماراثون عكاظ الأول لملاك الهجن

الطائف(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، الفائزين في ماراثون سوق عكاظ التراثي الأول لملاك الهجن، الذي انطلقت فعاليته اليوم على ميدان الهجن بمحافظة الطائف للهجن ، ضمن فعاليات الاتحاد السعودي للهجن.

وشارك في السباق 56 متسابقاً ، وجاء الفائزون على النحو التالي :

المركز الأول: نادر سليمان الجهني .

المركز الثاني: نادر فرج الجهني .

المركز الثالث: عبدالعزيز محماس العصيمي .

المركز الرابع: سفر عقاب الشريف .

المركز الخامس: سفر سالم العصيمي .

من جهته أعرب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن ، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية برياضة سباقات الهجن .

وقال : ” نسعد في هذا اليوم، بتواجد الاتحاد السعودي للهجن، كأحد الشركاء الأساسيين في مهرجان سوق عكاظ التاريخي ، لما للهجن من تاريخ وحضارة ، ونتواجد لإطلاق أول ماراثون

تراثي ، بمشاركة أبناء الوطن من محبي وعشاق رياضة الهجن “.

وأبان سموه أن الاتحاد السعودي للهجن يسعى إلى مواكبة التطور، وصناعة رياضة وفق رؤية طموحة، تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، حتى تصل إلى أعلى المستويات العالمية.