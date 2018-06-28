دراسة أمريكية تثبت أن اليوم الأرضي ليس 24 ساعة

واشنطن(صدى):

أجرى عدد من الباحثين بجامعة ويسكونسن الأمريكية، دراسة حديثة، إكتشفوا فيها أن طول اليوم على كوكب الأرض يزيد بمعدل طفيف للغاية، ليس ثابتًا 24 ساعة.

وتوصل ” الباحثين ” ، إلى أن اليوم الأرضي يزداد وقته بمقدار 1.8 مللي ثانية (والمللي ثانية جزء من الألف من الثانية) في كل قرن، نتيجة تباطؤ ضعيف للغاية في سرعة دوران الأرض حول نفسها.

وأشار ” الباحثين ” ، إلى أن اليوم الأرضي يحتاج إلى نحو 3.3 مليون سنة ليزيد بمقدار دقيقة واحدة، ويعرف بأنه الزمن الذي تستغرقه الأرض للدوران حول نفسها دورة كاملة، لكن قوى الجذب بين الأرض والقمر تلعب دورًا في الأمر.

وأوضح ” الباحثين ” ، أن دوران الأرض حول نفسها يصبح أكثر بطئًا عندما يبتعد القمر عنها، فيما أكدت دراسات فلكية دقيقة أن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3.8 سنتيمتر كل عام.