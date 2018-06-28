الأردن يحبط تهريب ملیون و ٢٠٠ ألف حبة كانت في طريقها للمملكة

عمان(صدى):

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الاردنية، اليوم الخميس، عملیة تھریب ملیون و ٢٠٠ الف حبة مخدرة وألقت القبض على ثلاث اشخاص تورطوا في القضیة اثنین منھم من جنسیة عربیة.

وفي التفاصیل قال مصدر أمني إن معلومات وردت للعاملین في ادارة مكافحة المخدرات منذ ایّام حول نیة عدد من الاشخاص تجھیز كمیة كبیرة من الحبوب المخدرة ؛ تمھیدا لتھریبھا عبر أحد المعابر الحدودیة الجنوبية (اتجاه المملكة) ، وتم مباشرة التحقیق وجمع المعلومات لتحدید طریقة التھریب وھویة المتورطین والقبض علیھم .

وأضاف المصدر بانه ومن خلال التحقیق تمكن المحققون من تحدید طریقة التھریب عبر اخفاء المواد المخدرة في مخابئ سریة في مركبتین وتم في موعد نقل المواد المخدرة وضع عدة كمائن من كوادر ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلالھا من ایقاف المركبتین وضبط ثلاثة اشخاص اثنین منھم من جنسیة عربیة .

واضاف المصدر انه بتفتیش المركبتین عثر في مخابئ سریة في جسمإاحدى المركبتین على ملیون و ٢٠٠ الف حبة مخدرة ، وتمت مباشرو التحقیق تمھیدا لاحالة القضیة للقضاء .