تعرف على جدول مباريات الثمن نهائي لكأس روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا، وأماكن ومواعيد اللقاءات فى الأسبوع القادم.

وتحدد يوم السبت 30 يونيو لقاء كلا من ” فرنسا والأرجنتين ” ، ويليه الأوروغواي والبرتغال، بينما يشهد الأحد 1 يوليو لقاء كلا من أسبانيا والمستضيف، وتليه مباراة كرواتيا والدنمارك.

ويجتمع يوم الأثنين 2 يوليو كلا من البرازيل والمكسيك، ويتبعه لقاء كولومبيا وإنجلترا، بينما يلتقي الثلاثاء 3 يوليو منتخبي السويد وسويسرا، ويعقبهم لقاء اليابان و بلجيكا.