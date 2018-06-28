تعرف على جدول مباريات الثمن نهائي لكأس روسيا 2018
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا، وأماكن ومواعيد اللقاءات فى الأسبوع القادم.
وتحدد يوم السبت 30 يونيو لقاء كلا من ” فرنسا والأرجنتين ” ، ويليه الأوروغواي والبرتغال، بينما يشهد الأحد 1 يوليو لقاء كلا من أسبانيا والمستضيف، وتليه مباراة كرواتيا والدنمارك.
ويجتمع يوم الأثنين 2 يوليو كلا من البرازيل والمكسيك، ويتبعه لقاء كولومبيا وإنجلترا، بينما يلتقي الثلاثاء 3 يوليو منتخبي السويد وسويسرا، ويعقبهم لقاء اليابان و بلجيكا.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 15 دقيقة
انا من عشاق منتخب البرازيل وزعلت كثير لهزيمته في مونديال 2014 من المانيا ب 7 اهداف وخرجت البرازيل من البطولة بخفي حنيين رغم ان البطولة كانت تقام في ارضها وبين جمهورها وانتزعت المانيا البطولة كما فرحت جدا من الكوريين عندما هزمو الالمان وكسرو شوكتهم وهيمنتهم علي البطولات وخرجو مبكر من البطولة وانتقمو لمنتخب البرازيل للهزيمة المزلة وكفاية عليهم بطولة عام 2014 والبطولات التي سبقتها و بطولة 2018 اتوقعها برازيلية
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 7 دقائق
توقعاتي للنهائي بين البرازيل و الارغواي يعني جنوبية جنوبية او جنوبية اوربية بين البرازيل و اسبانيا