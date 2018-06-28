هنا طريقة التقديم.. ” العدل ” تعلن عن وظائف للرجال بالمرتبة الخامسة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف (الإدارية والمالية وأعوان قضاة) للرجال بالمرتبة الخامسة، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون مؤهل الدبلوم في بعض التخصصات.

والتخصصات هي: ” الشهادة الجامعية المتوسطة من الكلية التقنية في تخصص: إدارة مكتبيية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيدًا ” ، ” دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبية وسكرتير وألا يقل التقدير عن جيد جدًا ” ، و ” دبلوم كلية المجتمع في تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيد جدًا ” .

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف لها، الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين للوظائف، وكذلك شرحت 4 خطوات لطريقة التقديم وكذلك مواعيد القبول.