جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين للعام الجامعي 1440/1439

الدمام(صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم ، الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1439 /1440هـ.

وأهاب عميد القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد ، بالمرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول الكترونياً، عبر بوابة القبول الالكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة ” تحقق من حالة الطلب ” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأثنين بتاريخ 18 /10 /1439هـ الموافق 02 /7 / 2018م .

وأكد الراشد أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا الإجراءات الإلكترونية سيتم إغلاق ملفهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة، وسيتم إرسال موعد الفحص بتاريخ 26 شوال 1439هـ .

ودعا الراشد الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على بوابة القبول في موقع الجامعة “استعراض طلب سابق” بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة متمنياً التوفيق للجميع .