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الصندوق العقاري: الأحكام الصادرة ليست نهائية

الصندوق العقاري: الأحكام الصادرة ليست نهائية
حمود العنزي(صدى):

أوضح الصندوق العقاري للتنمية ، حقيقة صدور أحكام نهائية ضد الصندوق لصالح مواطني الرياض والمدينة المنورة.

ولفت الصندوق إلى أنه لا صحة لما يتد تداوله بشأن صدور أحكام نهائية ضد الصندوق في مدينتي: الرياض والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي : ” نؤكد أنه لم يرد للصندوق أي حكم نهائي ” .

وناشد متحدث الصندوق العقاري الجميع بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله كريم

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