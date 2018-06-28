الصندوق العقاري: الأحكام الصادرة ليست نهائية

حمود العنزي(صدى):

أوضح الصندوق العقاري للتنمية ، حقيقة صدور أحكام نهائية ضد الصندوق لصالح مواطني الرياض والمدينة المنورة.

ولفت الصندوق إلى أنه لا صحة لما يتد تداوله بشأن صدور أحكام نهائية ضد الصندوق في مدينتي: الرياض والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي : ” نؤكد أنه لم يرد للصندوق أي حكم نهائي ” .

وناشد متحدث الصندوق العقاري الجميع بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق.