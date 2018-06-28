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عقوبة المتحرش مشددة في حالة وقوع الجريمة بمكان عمل

عقوبة المتحرش مشددة في حالة وقوع الجريمة بمكان عمل
علي القحطاني(صدى):

لفتت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى حالات يكون فيها معاقبة الجاني في جريمة التحرش بشكل مشدد.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا كان الجاني في جريمة التحرش له سلطة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو دار إيواء أو رعاية، فتكون من الظروف المشددة للعقوبة ” .

وعن العقوبة قالت : ” ويعاقب الجاني:- بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 13 ساعة

ويجب ايضا ان يترك عمله وكيف بيكمل فيه

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