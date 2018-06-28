عقوبة المتحرش مشددة في حالة وقوع الجريمة بمكان عمل
لفتت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى حالات يكون فيها معاقبة الجاني في جريمة التحرش بشكل مشدد.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا كان الجاني في جريمة التحرش له سلطة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو دار إيواء أو رعاية، فتكون من الظروف المشددة للعقوبة ” .
وعن العقوبة قالت : ” ويعاقب الجاني:- بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش ” .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 13 ساعة
ويجب ايضا ان يترك عمله وكيف بيكمل فيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 7 ساعات
معد في شي أسمه تحرش
التحرش ينتج عن الحرمان
الحين معد في حرمان
صار الكل يمشي بمسار واحد
ولن نسمع بقضية تحرش وحده🤗🤗