عقوبة المتحرش مشددة في حالة وقوع الجريمة بمكان عمل

علي القحطاني(صدى):

لفتت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى حالات يكون فيها معاقبة الجاني في جريمة التحرش بشكل مشدد.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا كان الجاني في جريمة التحرش له سلطة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو دار إيواء أو رعاية، فتكون من الظروف المشددة للعقوبة ” .

وعن العقوبة قالت : ” ويعاقب الجاني:- بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمائة الف ريال، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش ” .