وفاة الفنان المصري مدحت مرسي عن عمر 86 عاما

أماني الغامدي(صدى):

توفي الفنان المصري مدحت مرسي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 68 عاماً، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان الراحل كان قد قدم العديد من الأدوار الدرامية البارزة لاسيما في الأعمال التاريخية والدينية، ومن بين أبرز أعماله أفلام ” نص أرنب ” ، و ” 2 على الطريق ” ، و ” المرأة الحديدية ” ، و ” الطريق إلى إيلات ” .

وكان دوره في فيلم ” حكايات الغريب ” ، هو الأكثر شهرة له، حيث لعب خلاله دور موظف حكومي يبحث عن سائق دخل مدينة السويس قبل أيام من حصارها خلال حرب أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت مرسي مسلسل ” اختفاء ” ، للنجمة نيللى كريم، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.