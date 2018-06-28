بنسبة 20%.. ” الحج والعمرة ” تلزم شركات الإعاشة بضمان بنكي

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، قرارًا يلزم شركات الإعاشة التي يتم التعاقد معها لتوفير الإعاشة للحجاج بالداخل بتقديم ضمان بنمي نهائي بنسبة 20% من قيمة العقد؛ على أن يكون هذا الضمان صادرًا عن بنك معتمد.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم إعادة الضمان كاملًا أو ما تبقى ننه لشركة الإعاشة بعد نهاية أعمال الموسم والتأكد من الوفاء بكافة الالتزامات.

ولفتت إلى أن عملية توثيق عقود الإعاشة سيكون من خلال الدخول إلى حساب مؤسسة أو شركة حجاج الداخل عبر البوابة الإلكترونية، ثم اختيار أحد المتعهدين المعتمدين من الإدارة العامة لصحة البيئة ثم طباعة العقد الذي سيكون بين الطرفين وتوقيعه، ثم تسليم ثلاث نسخ منه مع الضمان البنكي لفرع الوزارة بمكة لتدقيقها وتوثيقها.