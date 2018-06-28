بالأدلة.. الإمارات تفضح قطر أمام محكمة العدل وقرقاش: موقف الدوحة ضعيف

أبوظبي(صدى):

ترافعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية حيث قدمت أدلة الدولة ودفوعاتها إلى المحكمة، والمتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري.

وفندت دولة الإمارات ادعاءات قطر أمام المحكمة، وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن قطر ادعت زورًا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارًا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكًا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ” الاتفاقية ” .

وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.

وقدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

وكانت الدوحة قد قدمت، مرافعتها أمس الأربعاء، فجاءت هزلية ضعيفة حيث أشارت فيها إلى أن المقاطعة العربية حملت تأثيرا على القطريين وأسرهم، حيث إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات، وهو ما نفته الإمرارات بالأدلة الدامغة.

وكذلك تحدثت عن أن المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهو الأمر الذي دحضته الإمارات في مرافعتها اليوم بالأدلة.

من جانبه، علَّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، على المرافعة، مؤكدًا أنها كانت قوية و فندت المزاعم القطرية بالأرقام و بينت زيفها وضعف أسانيدها و أدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته.

كما وصف المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية، بأنها بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفي استجدائها للتعاطف، قائلًا : ” موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام. فعلا حبل الكذب قصير ” .

وأضاف : ” مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية و كشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية ” .