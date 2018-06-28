خوسيه بيكرمان: آمل أن تصلنا أخبار طبية جيدة عن خاميس

طلال الغامدي(صدى):

قال ” خوسيه بيكرمان ” المدير الفني لمنتخب كولومبيا، اليوم الخميس ، إنه يأمل أن تصلنا أخبار إيجابية عن ” خاميس ” بعد الفحص الطبي.

وأضاف ” بيكرمان ” ، أنه بوجود خاميس، كانت ستختلف المباراة، لقد تدرب بشكل طبيعي وكان في حالة مثالية ، لا أدرى ما حدث.

وأكمل ” بيكرمان ” ، أن لاعبو السنغال شعروا براحة بعد خروجه، وآمل أن يتعافى سريعًا، مؤكدًا رغم كل السيطرة التي سيطرتها السنغال، فإنها لم تتمكن من تهديد مرمانا في مناسبات كثيرة “.

هذا وأصيب اللاعب الكولومبي ” خاميس رودريغيز ” في الدقيقة 30 من المباراة التي تأهلت فيها بلاده للدور الـ 16 بعد تغلبها على السنغال بهدف نظيف، ضمن المنافسات الأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم روسيا 2018.