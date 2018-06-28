بالفيديو.. مواطن يكشف التباين في فاتورة الكهرباء من نفس موقع الشركة

عادل الحربي (صدى):

وثق أحد المواطنين، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح التباين في فاتورة الكهرباء على موقع الشركة السعودية للكهرباء؛ حيث قدم شرحًا وفيًا لما يمتلكه من أجهزة والتباين في حساب الفاتورة.

وكان عدد من المواطنين قدموا شكاوى للشركة بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث دعت الشركة مشتركيها الذين لديهم اعتراض او ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال و الموقع الإلكتروني و حساب تويتر لخدمات المشتركين.

وقالت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.