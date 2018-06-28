بالفيديو.. مواطن يكشف التباين في فاتورة الكهرباء من نفس موقع الشركة
وثق أحد المواطنين، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح التباين في فاتورة الكهرباء على موقع الشركة السعودية للكهرباء؛ حيث قدم شرحًا وفيًا لما يمتلكه من أجهزة والتباين في حساب الفاتورة.
وكان عدد من المواطنين قدموا شكاوى للشركة بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث دعت الشركة مشتركيها الذين لديهم اعتراض او ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال و الموقع الإلكتروني و حساب تويتر لخدمات المشتركين.
وقالت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 14 ساعة
فواتيرهم تخمين وليست حقيقيه ,,
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 13 ساعة
وشنو هاد بقى كيف هيك ؟؟
فهد[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 13 ساعة
معك حق اخي ابو محمد كلها تخمينات
تركي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 13 ساعة
يعني كل الكهرباء بكفة والتكييف بكفة
اذا هيك راح تنخفض فاتورتك اذا لغيته واستحمل الحر يا اخي ههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 13 ساعة
نبغى شخص نتفاهم معاه وجهاً لوجه
وليس عن طريق الرد الآلي او كتابات
حتى نتوصل للمشكلة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 13 ساعة
معك حق اخ فيصل
ليش ما يكون في حد يتناقش معنا ؟؟؟؟؟؟
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 13 ساعة
أنا أستهلاكي للكهرباء في الصيف نفس أستهلاكي في الشتاء
وجتني فاتورة
مهي صحيحة
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة
عالم مسافرة من اول رمضان حتى سخان فاصلينة والثلاجة وكل شي بالبيت
944 ريال
حلها
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 13 ساعة
هذا موظف بالكهرباء ويشرح لناس ان هناك تلاعب من نفس الشركة وان الاستهلاك واحد ولكن الشركة تتلاعب بالفواتير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 13 ساعة
والله انا زوجي بيعاني كثير من كثرة الفواتير
معقول هيك بيصير
هيك راح يقلل من مصروفي هههههههه
الشاعر[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 12 ساعة
الوضع على حافة الانفجار
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 12 ساعة
حطوها بظهر المكيف …..
تلاعب وتخمين … يعني سرق… فش تفسير ثاني
…
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 12 ساعة
الحل… خليكم زي نجر…
طزززز لك خيمه بالصحرى صوب الغدير…ترتاح لا فواتير ميه ولا كهربا وتصحى من النجمه
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 11 ساعة
الخلل في الغش ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ والنصب والاحتيال نطالب بتكوين لجنة دولية محايدة تتقصى الحقائق وتحقق في الوضع المشبوهه
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 11 ساعة
استغلال وغش ونصب واحتيال وزيادة غير مبررة
رواتب المسؤولين في الشركة مرتفعة وعالية وخيالية وموظفين اولادهم واقربائهم واخوانهم في الشركة وسياراتهم فارهة على حساب الشركة والبنزين على الشركة وسكنهم على حساب الشركة وكل ذلك ينهب ويوخذ من جيب ورزق وقوت المواطنين المساكين…. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 11 ساعة
الخلل في الغش والنصب والاحتيال نطالب بتكوين لجنة دولية محايدة تتقصى الحقائق وتحقق في الوضع المشبوه
سارة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
إذا كلمناهم نعترض…..قالوا سددوا بعدين اشتكوا
مواطن مغبون[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايوفقهم ولايهنيهم بالمال والكسب الحرام الله يجعله ان شاء الله نارا تلظى في بطونهم وبطون اولادهم امين يارب العالمين
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 10 ساعات
اكبر شحاتين سرقة الكهرباء حسبي الله ونعم الوكيل فيك يالي كنت السبب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 10 ساعات
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 1 ساعة
حطوها بظهر المكيف …..
تلاعب وتخمين … يعني سرق… فش تفسير ثاني
…
رد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل… خليكم زي نجر…
طزززز لك خيمه بالصحرى صوب الغدير…ترتاح لا فواتير ميه ولا كهربا وتصحى من النجمه
رد
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 22 دقيقة
الخلل في الغش ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ والنصب والاحتيال نطالب بتكوين لجنة دولية محايدة تتقصى الحقائق وتحقق في الوضع المشبوهه
العتيبي[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 10 ساعات
اقول…يجيك بدل غلاء ١٠٠٠ ريال…ادفع ولاتفتح فمك…. وانتبه انت لبيتك….استغني عن اشياء تصرف زي المكيفات… خل التصوير والكلام الفاضي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 9 ساعات
المعلق نجر ايش الي فوق تعليقاتك. الاثنين. والى تعليق ابو زيد. عمود كهرباء والى وشهو
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 9 ساعات
الاستهلاك في الصيف اكيد لايقارن بالفصول الاخرى
يكون الاستهلاك اعلى بسبب المكيفات
اهم شي القراءة تكون صحيحه مثل اللي في العداد مايكون مسجلها شخص ماتدري مر على العداد ولا مامر المفروض يكون تسجيل العداد الاكتروني
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 8 ساعات
في النهاية مالنا الا الله ثم ولاة امرنا ينظروا في وضعنا…
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 8 ساعات
الدعوه مستجابه في يوم الجمعة ادعوا الله ان ينتقم منهم وينصفنا وياخذ حقنا منهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله مر شاف العداد يوم الاثنين. وامس جت الفاتوره. والزياده لا تذكر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا موسمهم😂😂😂😂😂😂
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 6 ساعات
لا يحتاج تخمنوا الشركه تم خصخصتها اخذها لرؤية ٢٠٣٠ والمتعهد الي اخذها يبي يضمن حقه الاجرب افشل شركه بالعالم وافشل مدرى على مستوى العالم اذا المازوت يتم استيراده من الخارج فهذه من اكبر المصايب ونحن من اكبر مصدري النفط في العالم
ابن تبوك[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله من زين قوة التيار والطاقة الكهربائية عندهم الكهرباء في تبوك وفي فصل الصيف خاصة تضغف جدا ولاتقاوم وتضعف المكيفات وتصبح لاتبرد يعنى ندفع اموال بدون مقابل ولاحول ولاقوة الا بالله
ابن تبوك[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 6 ساعات
عندنا في تبوك الطاسة ضايعة القارئ يخمن ويضع القراءة من راسه يعني شختك بختك والله شقة فاضية يامسلمين تجي عليها الفاتورة 200 ريال واحيانا اكثر هل هذا يعقل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 5 ساعات
من وجد فرق كبير في فاتورته مقارنه بالفاتوره السابقه يراجع الشركه