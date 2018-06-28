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مغني الراب الأمريكي ” روس ” يحيي حفل في جدة

مغني الراب الأمريكي ” روس ” يحيي حفل في جدة
نايف السالم(صدى):

سيحيي مغني الراب الأمريكي راسل فيتال الملقب بـ ” روس ” ، حفلة غنائية بالمملكة يوم 12 يوليو في جدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

وقال مغني الراب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا أصدق! أخيرًا أقيم حفلًا في المملكة، استغرق التجهيز للحفل 3 سنوات، في انتظاركم يوم 12 يوليو.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة

تأكدو ليكون غلطانين

الفيس درباوي

[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 12 ساعة

لاأصدق! أخيرًا عينت لي (مخفات) وأقول لهم أدفعوا جعل مايدفع غيركم🤣
ربعنا من هالعينة يالله يفكون الحرف “عربي” خل عاد الإنقلش بيردحون لك
وكل واحد يهز دميجته وهم مايفقهون حرف أهم ششئ يرقصون😂🤣
ما أقول إلا الله يخلف ع من خلف هالعينات.

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