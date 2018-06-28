مغني الراب الأمريكي ” روس ” يحيي حفل في جدة
سيحيي مغني الراب الأمريكي راسل فيتال الملقب بـ ” روس ” ، حفلة غنائية بالمملكة يوم 12 يوليو في جدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
وقال مغني الراب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا أصدق! أخيرًا أقيم حفلًا في المملكة، استغرق التجهيز للحفل 3 سنوات، في انتظاركم يوم 12 يوليو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 14 ساعة
أستغرق التحضير للحفل٣سنوات
أستعدادآ ل١٢يوليو
أها فهمت الحين🤗🤗🤗
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 13 ساعة
سفاهه كم جايبينه
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة
تأكدو ليكون غلطانين
الفيس درباوي
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 12 ساعة
لاأصدق! أخيرًا عينت لي (مخفات) وأقول لهم أدفعوا جعل مايدفع غيركم🤣
ربعنا من هالعينة يالله يفكون الحرف “عربي” خل عاد الإنقلش بيردحون لك
وكل واحد يهز دميجته وهم مايفقهون حرف أهم ششئ يرقصون😂🤣
ما أقول إلا الله يخلف ع من خلف هالعينات.