مغني الراب الأمريكي ” روس ” يحيي حفل في جدة

نايف السالم(صدى):

سيحيي مغني الراب الأمريكي راسل فيتال الملقب بـ ” روس ” ، حفلة غنائية بالمملكة يوم 12 يوليو في جدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

وقال مغني الراب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا أصدق! أخيرًا أقيم حفلًا في المملكة، استغرق التجهيز للحفل 3 سنوات، في انتظاركم يوم 12 يوليو.