بالفيديو: عميل لخلايا عزمي يسأل إمام الحرم عن التصويت ضد استضافة المغرب لكأس العالم
يواصل مرتزقة النظام القطري التخبط بين هنا وهناك، في ظل انهيار كافة الطرق للخروج من أزمتهم الأخيرة، بعد الارتماء في أحضان الأعداء على حساب الأشقاء.
وفي سقطه جديدة لمرتزقة النظام القطري وعزمي بشارة، اندفع أحد عملائهم ليسأل إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن أسباب التصويت ضد ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026، في مشهد عكس مدى سطحية أساليب تنظيم الحمدين وتخبطهم الواضح.
ويبدو أن عميل قطر وتنظيم الحمدين وقع في ” غباؤه ” حيث لم يكن السؤال الموجه للسديس الذي هو إمامًا لقبلة المسلمين في محله، ولكن لم يكن المنتظر من خلايا وعملاء عزمي بشارة أن يتسموا بالذكاء.
فيلغت الحماقة بخلايا عزمي إلى أن تدفع بمرتزقتها لعالم دين؛ للخوض في الحديث عن استضافة لكرة القدم، متجاهلًا كافة الطرق الأخرى التي كان على قطر أن تسلكها لحل أزمتها والمقاطعة العربية ، ولكنها فضلت طريق الحماقة الذي يبدو أنه سيطيل من عمر أزمتها.
.. ابوجودة ..[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 55 دقيقة
قطر صغيرة جداًجداًجداً
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30141 ] نشر منذ 36 دقيقة
شفت المقطع
الشيخ عبدالرحمن طنشه ومارد علية😉
فهد[ عدد التعليقات: 968 ] نشر منذ 30 دقيقة
لم يكن المنتظر من خلايا وعملاء عزمي بشارة أن يتسموا بالذكاء… من وين يأتي الذكاء هاذولا عنوانهم الغباء وحقدهم وغلهم يقودهم إلى الغرق
فيصل[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 24 دقيقة
اختيار قطر طريق الحماقة لم يكن وليد هذه اللحظة فقط ولكنه يصاحبها منذ بداية الازمة
وما تقوم به يطيل من عمر ازمتها حقيقي
نوير[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 22 دقيقة
تتوالى السقطات لقطر اللعينة ولن تتوقف عن استخدام جميع الاساليب لمصلحتها فقط
ابو طيف[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 19 دقيقة
وكيف يعرف العاق ما يصح وما لا يصح في الدين هاذولا انقالابيين لا يرون الا انفسهم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 15 دقيقة
انهيار كافة الطرق للخروج من أزمتهم الأخيرة تجعلهم يتخبطون خاصة وان اقتصادهم ينهار وتكبرهم على وشك الانهيار ايضا
تركي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 13 دقيقة
كل ما يضيق الخناق عليهم تراهم يتوترون ويخطأون والخطأ يجعلهم صغار اكثر امام الجميع اتركوا لهم الحبل يشنقون به انفسهم
ناصر[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 9 دقائق
وليش ما سأله عن رأيه في المباريات الجارية بكأس العالم أو عن تزوير قطر ملفها لتنظيم كأس العالم هههههههههه
هاذولا فقدوا صوابهم
نهى[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 6 دقائق
هم يكابرون على الازمة وكبرهم هو ما يطيل الازمة حتى الان ويستاهلون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49309 ] نشر منذ 2 دقيقتين
يا للسذاجة البلهاء ..