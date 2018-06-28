المالية تعلن عن إقفال الطرح ببرنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي ( 04-2018 ) عبر إعادة فتح الطرح رقم ( 04-2018 ) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.100 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم الإصدار الكلي 12.050 مليار ريال سعودي‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 9.425 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م، والشريحة الثانية، تبلغ 1.500 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م، والشريحة الثالثة، تبلغ 1.125 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.