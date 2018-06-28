شرطة الجوف تدعو مالكي الأسلحة غير النظامية بالتسجيل في أبشر لإصدار التراخيص

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف أنه إشارة لقرار وزارة الداخلية بإتاحة الفرصة للمواطنين بتصحيح أوضاع ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية ومنحهم التصاريح اللازمة وفق الشروط والاجراءات الواردة في نظام الاسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية اعتبارا من يوم الاحد الموافق ١٧-١٠-١٤٣٩ هـ.

فإن إدارة الاسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة الجوف وشرطة محافظة القريات تدعو الجميع لتسجيل الموعد عن طريق خدمات ابشر وتعبئة النماذج المطلوبة وإحضار قطع الأسلحة المراد إصدار التراخيص لها بتاريخ الموعد مع صور شخصية وأصل الهوية الوطنية، ولن يتم إنهاء إجراءات اي شخص بدون موعد مسجل من ابشر. علماً بأن مدة السماح باْذن الله عام.