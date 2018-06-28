بالفيديو.. فتاة تعتدي بالضرب المبرح على شرطية مرور

بكين(صدى):

اعتدت فتاة صينية ، على شرطية مرور بطريقة مروعة ، بعدما نشبت مشادة كلامية حادة بينها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة وهي تستقل الدراجة النارية برفقة صديقها، حيث أوقفهم ضباط المرور، ودخلت الفتاة في مشادة كلامية حادة مع إحداهما، ليتحول الأمر إلى عراك عنيف بالأيدي، حيث انهالت الفتاة بالضرب المبرح على الشرطية .

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