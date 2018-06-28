بالفيديو.. فتاة تعتدي بالضرب المبرح على شرطية مرور
اعتدت فتاة صينية ، على شرطية مرور بطريقة مروعة ، بعدما نشبت مشادة كلامية حادة بينها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة وهي تستقل الدراجة النارية برفقة صديقها، حيث أوقفهم ضباط المرور، ودخلت الفتاة في مشادة كلامية حادة مع إحداهما، ليتحول الأمر إلى عراك عنيف بالأيدي، حيث انهالت الفتاة بالضرب المبرح على الشرطية .
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qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة
يتضاربون الثنتين ع الحب راعي الامبرتة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 7 ساعات
شكل الشرطية
أعجبت بحبيب البنت
وماقدرت تخبي نظرات الأعجاب
والبنت غارت
وأحتدم الموقف
حظك ياقاهر قلوب العذارى😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 6 ساعات
اخيه اخيه اخيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات
صراع الديكه