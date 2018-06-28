بالفيديو.. سرقة مجموعة من السيارات بالدمام

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تعرّض عدد من السيارات للسرقة، في حي الربيع بمدينة الدمام.

وظهر في الفيديو تحطيم زجاج أبواب السيارات المسروقة، ليتمكنوا من سرقة ما بداخلها من متعلقات ومحتويات، حيث تباشر الشرطة الواقعة.