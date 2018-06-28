  • الخميس 28

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. سرقة مجموعة من السيارات بالدمام

بالفيديو.. سرقة مجموعة من السيارات بالدمام

بالفيديو.. سرقة مجموعة من السيارات بالدمام
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تعرّض عدد من السيارات للسرقة، في حي الربيع بمدينة الدمام.

وظهر في الفيديو تحطيم زجاج أبواب السيارات المسروقة، ليتمكنوا من سرقة ما بداخلها من متعلقات ومحتويات، حيث تباشر الشرطة الواقعة.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي ظاهرة خطيرة يجب الحظر من ها دول المجرمين

[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين الشرطة وتلاقيهم في اقرب وقت

[ عدد التعليقات: 30141 ] نشر منذ 1 ساعة

ياما قلنا لكم
حطو كاميرات حطو كاميرات
وش بتخسرون
معقوله الكسل واصل عندنا لها الدرجة
معدل الجرائم في أزدياد
وش المانع ماتحطون كاميرات توثق كل شي😐

[ عدد التعليقات: 49310 ] نشر منذ 5 دقائق

ان شاء الله يمسكون الحرامي ويقصون يمناه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *