بالفيديو.. سرقة مجموعة من السيارات بالدمام
أظهر مقطع فيديو متداول تعرّض عدد من السيارات للسرقة، في حي الربيع بمدينة الدمام.
وظهر في الفيديو تحطيم زجاج أبواب السيارات المسروقة، ليتمكنوا من سرقة ما بداخلها من متعلقات ومحتويات، حيث تباشر الشرطة الواقعة.
فهد[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ظاهرة خطيرة يجب الحظر من ها دول المجرمين
فيصل[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين الشرطة وتلاقيهم في اقرب وقت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30141 ] نشر منذ 1 ساعة
ياما قلنا لكم
حطو كاميرات حطو كاميرات
وش بتخسرون
معقوله الكسل واصل عندنا لها الدرجة
معدل الجرائم في أزدياد
وش المانع ماتحطون كاميرات توثق كل شي😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49310 ] نشر منذ 5 دقائق
ان شاء الله يمسكون الحرامي ويقصون يمناه ,,