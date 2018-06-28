بالصور .. بلجيكا تتغلب على إنجلترا بهدف وحيد

ماجد الأشرم(صدى):

تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، والتي أقيمت على ملعب ” كالينينغراد ” ، ضمن المنافسات الأخيرة بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب البلجيكي ” عدنان يانوزاي ” في الدقيقة 51.

هذا ونجح كلا المنتخبين في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم بعد انتصارهما على تونس وبنما، فيما تصدرت ” بلجيكا ” المجموعة السابعة بحصيلة 9 نقاط، وجاءت إنجلترا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.