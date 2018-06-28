إيقاف التعدي على أراضي حكومية في بارق

أبها(صدى):

أوقفت بلدية بارق اليوم تعديات على مساحة الفين متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع شرق جامعة الملك خالد وعلى الطريق المؤدي لمركز حميد العلايا ، بعد أن قام عدد من المواطنين المتعدين على الأراضي بعمل حواجز وعقوم ترابية.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.

وأكد البارقي بعدم تهاون اللجنة في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدما شكره لتعاون المواطنين مع اللجنة في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة .