إلزام المغادرين للأردن بضريبة محددة.. والجمارك تكشف السبب

حمود العنزي(صدى):

طبقت الجمارك، قرار إلزام بعض المغادرين من المملكة إلى الأردن عبر منفذ الحديثة، بدفع ضريبة محددة أو منعهم من السفر، ما أدى إلى تجمع عدد منهم أمام جمرك المنفذ بالجوف.

وطالب هؤلاء بالسماح لهم بالمغادرة وإعفائهم من دفع الضريبة المقررة، وذلك لأن بعضهم يدرس هناك ويضطر للسفر أكثر من مرة في الأسبوع، ضافة إلى السفر للعلاج أو أسباب أخرى.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجمارك، عيسى العيسى، أن القرار يستهدف فئة محددة من المسافرين وهو الذين يقومون بتهريب الوقود.

وأشار إلى أن البعض يقوم بتعبئة خزان المركبة وبيع الوقود بعد الدخول مباشرة إلى الدولة المجاورة، ثم يعودون مرة أخرى للملكة خلال وقت قصير، لاستغلال أسعار الوقود المدعوم في المملكة.

ولفت ” العيسى ” إلى أنه تم وضع آلية لاستيفاء الفرق بين سعر الوقود في المملكة مع السعر الدولي، قبل سنوات، وتضمن ذلك السماح للمركبات بالخروج فقط بالوقود الذي يكفيها للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور.