ضبط زعيم عصابات أثيوبي بحوزته ذخيرة ونساء مجهولات بعسير
أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة عسير ، اليوم الخميس ، بثاني زعماء عصابات الترويج الأثيوبية.
وكان بحوزة زعيم العصابات عند القبض عليه أسلحة نارية وذخيرة حية ونساء مجهولات الهوية في قرية العكاس.
وحتى الأن لم تكشف الجهات الرسمية عن تفاصيل القبض على الزعيم الأثيوبي ،وسنوافيكم بالتفاصيل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة
الأثيوبيبيين هذيلن
مالهم حل أبد
غير أنك تحط الطلقه بين عيونه😡
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 16 ساعة
مؤكد هذا مجرم وخطر على البلاد ومنفذلو شئ كام عملية سطو على سرقة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 15 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اظن بحر ابو سكينه ماهو بعيد على السياره وفيه سمك جيعان بعد ,,
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 13 ساعة
كل إناء بما فيه ينضح أبا محمد
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة
تلوث الجنوب منهم