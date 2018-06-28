ضبط زعيم عصابات أثيوبي بحوزته ذخيرة ونساء مجهولات بعسير

أبها(صدى):

أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة عسير ، اليوم الخميس ، بثاني زعماء عصابات الترويج الأثيوبية.

وكان بحوزة زعيم العصابات عند القبض عليه أسلحة نارية وذخيرة حية ونساء مجهولات الهوية في قرية العكاس.

وحتى الأن لم تكشف الجهات الرسمية عن تفاصيل القبض على الزعيم الأثيوبي ،وسنوافيكم بالتفاصيل.