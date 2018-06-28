التعليم تحدد موعد المقابلات الشخصية لمرشحات الإيفاد للدكتوراه

نايف السالم(صدى):

حددت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث ” بنات ” في وزارة التعليم موعد إجراءات المقابلات الشخصية لمرشحات الإيفاد لنيل الدكتوراه للفصل الأول للعام الدراسي 1439/1440ه.

وأوضحت الإدارة أن موعد إجراء المقابلات للمرشحات ستكون خلال الفترة 17-25 من الشهر الجاري، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً في مقر وزارة التعليم على طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي رابط خطة المقابلات الشخصية لمرشحات الإيفاد لنيل الدكتوراه للفصل الأول: هنــــا..