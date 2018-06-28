برامج خيركم الصيفية تشهد إقبالاً كبيراً من الجنسين

نايف السالم(صدى):

ابتداء من يوم الأحد القادم تبدأ دور وحلقات القرآن التابعة لجمعية خيركم بجدة بإطلاق المئات من الملتقيات والبرامج والأندية الصيفية لكافة المراحل التمهيدي والابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية بكافة أرجاء المحافظة.

وبيّن مدير عام جمعية خيركم الأستاذ صابر بامخرمه أن مراكز جمعية خيركم الجغرافية الخمسة بالإضافة إلى المجمعات الصباحية لغير الناطقين بالعربية والمجمعات المسائية تقدم العديد من البرامج القرآنية والثقافية والترفيهية والتعليمية لشغل أوقات الطلاب والطالبات فيما ينفعهم وينمي مهاراتهم ويصقل مواهبهم ، فهذه الفترة من العام يهدر فيها الأوقات بما لا ينفع بل وقد ينجرف البعض نحو المجهول ، فهذه المحاضن الصيفية التربوية هي لحماية فلذات الأكباد بل ولاكتشاف إبداعاتهم وشخصياتهم حتى يحددوا أهدافهم ويسيروا في طريق التميز.

هذا ويحرص الآلاف من أولياء الأمور خلال فترة الإجازة الصيفية على إلحاق أبنائهم وبناتهم بحلقات ودور التحفيظ لشغل أوقاتهم بما ينفع وحفظ كتاب الله ، والمشاركة في المسابقات الثقافية والتعليمية والمهارية.