بدء استقبال طلبات الابتعاث بتخصص إدارة الفعاليات ضمن برنامج ” وظيفتك وبعثتك “

جده(صدى):

بدأ استقبال طلبات الابتعاث في تخصصات ادارة الفعاليات ضمن مسار ” وظيفتك وبعثتك ” الأحد الماضي ، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ووزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الابتعاث على موقع البرنامج .

و تم في وقت سابق توقيع اتفاقية التعاون بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ووزارة التعليم للابتعاث في تخصصات (إدارة الفعاليات) ، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، حيث تم تخصيص 90 مقعد لصناعة الاجتماعات السعودية بواقع 30 مبتعث سنوياً لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى ، أن أحد اهداف البرنامج المعتمدة تتمثل في العمل مع الشركاء لتطوير الموارد البشرية السعودية لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في صناعة الاجتماعات السعودية ، مثمناً جهود وزارة التعليم في تخصيص (90) مقعد لصناعة الاجتماعات السعودية ضمن مسار ” وظيفتك وبعثتك ” ، حيث تم الاتفاق مع الوزارة على أن تستهدف مرحلة الماجستير في تخصص إدارة الفعاليات من الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية ، المملكة المتحدة ، أستراليا ، وكندا ، مشيراً إلى من شروط التقديم اجتياز المقابلة الشخصية مع جهة التوظيف ، وأن يكون المؤهل الحالي للمتقدّم بكالوريوس في أحد التخصصات التي تشمل إدارة فعاليات ، وهندسة نظم ، وهندسة صناعية ، وهندسة حاسب ، وعلوم حاسب ، وإدارة نظم المعلومات ، والتسويق ، بالإضافة إلى الإدارة المالية والمحاسبة ، وإدارة أعمال ، وإدارة عامة ، وعلاقات عامة ، وقانون وإدارة السياحة.

وأضاف العيسى أن البرنامج يبذل جهودًا لتشجيع الجامعات المحلية على اتاحة تخصصات في ادارة الفعاليات وتزويدهم بالمعلومات التي تشير الى أهمية ذلك ، وفرص العمل المتوفرة في صناعة الاجتماعات السعودية ، وقد لاقت هذه الجهود ردود فعل ايجابية من العديد من الجامعات وبدء بعضها في استحداث تخصصات في إدارة الفعاليات.

وثمن جهود وزارة التعليم في تفعيل مسار ” وظيفتك وبعثتك ” في صناعة الاجتماعات ، مؤكدا اهتمام ومتابعه اللجنة الاشرافية للبرنامج ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ، رئيس الهيئه العامة للسياحة والتراث والوطني ، بتطوير القدرات البشرية التي تعد من اهم العناصر لتنمية واستدامة صناعة الاجتماعات السعودية ، مؤكداَ ان هذه الصناعة تحتاج إلى استثمار حكومي فعّال لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي بما يتوافق مع مكانة المملكة بين دول العالم وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.