جدة.. نشوب حريق في شقة سكنية وإصابة 5 أشخاص

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في شقة سكنية بأحد أحياء جدة، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق فيما أصيب خامس بعد سقوطه من عمارة.

من جهته، صرَّح عبدالله أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، بأنه قد ورد بلاغًا إلى فِرق الهلال الأحمر، صباح اليوم الخميس، يفيد بنشوب الحريق في الشقة الواقعة بحي مشرفة خلف نادي الاتحاد.

وأضاف أنه انتقلت 3 فرق إسعاف إلى الموقف وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، حيث تم تقديم خدمة الإسعاف لجميع الحالات.

وأشار إلى أنه تم نقل 4 مصابين باختناق إثر استنشاق الدخان الناتج من الحريق، وخامس لسقوطه من العمارة، إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.