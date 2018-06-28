لهذا السبب المهم.. تجنبي فرد شعرك أثناء النوم
مشاكل البشرة كثيرة ومتعددة وأسباب هذه المشاكل تبدأ من النظام الغذائي غير الصحي والتوتر وتنتهي بتلوث البيئة. إلا أن الأمر يكون في بعض الأحيان متأصل في الجينات الوراثية، وهذا ما يجعل حل مشاكل الجلد أكثر صعوبة.
ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل في البشرة بالنسبة للنساء، هو فرد الشعر أثناء النوم، إذ أن الشعر الزيتي أو المتسخ يمكن أن يلوث البشرة أثناء احتكاكه بها أثناء النوم.
وبحسب تقرير أوردته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن الزيوت الطبيعية في الشعر، وكذلك المنتجات الأخرى التي تستخدمها المرأة مثل الشامبو والبلسم والعلاجات، يمكن أن تؤدي إلى انسداد مسام الجلد وتهيج البشرة.
والحل بسيط، ولا ينطوي على استخدام أي مستحضر أو جرعات علاجية، وهو ربط الشعر بعيداً عن الوجه قبل الخلود للنوم، مع تفادي ربطه بإحكام تجنباً لتعرضه للتلف.
ويمكن للمرأة تفادي إلحاق الشعر لأضرار ببشرة وجهها، عبر لفه بوشاح حريري حتى ولو كان مفروداً، وفق ما أوردت صحيفة ” ميرور ” البريطانية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 15 ساعة
من فوائد فرد الشعر عند النوم
أن الزوج لاحس باالبرد ولقى زوجته سحبت علية البطانية
يتلحف بشعرها😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب طيب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 8 ساعات
امممم يصير خير ماادخلت راسي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ 6 ساعات
نامي بكشتك☺😁بلا تفريد وقت نومش😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 6 ساعات
والله يا بنات ما اقدر يصير راسي ينفح تلوا اشاره مرور
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 5 ساعات
يصعب النعم الا على ام كشه سهل لانها تعتبره مخده