لهذا السبب المهم.. تجنبي فرد شعرك أثناء النوم

متابعات(صدى):

مشاكل البشرة كثيرة ومتعددة وأسباب هذه المشاكل تبدأ من النظام الغذائي غير الصحي والتوتر وتنتهي بتلوث البيئة. إلا أن الأمر يكون في بعض الأحيان متأصل في الجينات الوراثية، وهذا ما يجعل حل مشاكل الجلد أكثر صعوبة.

ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل في البشرة بالنسبة للنساء، هو فرد الشعر أثناء النوم، إذ أن الشعر الزيتي أو المتسخ يمكن أن يلوث البشرة أثناء احتكاكه بها أثناء النوم.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن الزيوت الطبيعية في الشعر، وكذلك المنتجات الأخرى التي تستخدمها المرأة مثل الشامبو والبلسم والعلاجات، يمكن أن تؤدي إلى انسداد مسام الجلد وتهيج البشرة.

والحل بسيط، ولا ينطوي على استخدام أي مستحضر أو جرعات علاجية، وهو ربط الشعر بعيداً عن الوجه قبل الخلود للنوم، مع تفادي ربطه بإحكام تجنباً لتعرضه للتلف.

ويمكن للمرأة تفادي إلحاق الشعر لأضرار ببشرة وجهها، عبر لفه بوشاح حريري حتى ولو كان مفروداً، وفق ما أوردت صحيفة ” ميرور ” البريطانية.